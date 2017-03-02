12:09
2 бер 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НАДІЯ САВЧЕНКО БЛОКАДА ШУЛЯВСЬКИЙ МІСТ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Нова тваринка Путіна. Православний Instagram
Вєсті Кремля
21:17, 1 березня
Вєсті.UA. Недорозстріляні корупціонери. Привид нацизму над Євробаченням
Вєсті.UA
20:15, 1 березня
Бразильські таємниці буремного Донбасу
ЦРУ
08:21, 1 березня
Випуск новин за 10:00: У Брюсселі розглянуть безвіз для України. Загострення біля Авдіївки
Випуск новин
11:14, сьогодні
Жодна з
Лівий берег з Сонею Кошкіною
00:43, 22 лютого
Телеканал новин 24 Новини Політика
НАДІЯ САВЧЕНКО БЛОКАДА ШУЛЯВСЬКИЙ МІСТ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Посол США полетить у Вашингтон, щоб розповісти про реформи в Україні

12:05, сьогодні 4
Посол США Марі Йованович
Посол США Марі Йованович / www.unian.net

Посол США в Україні Марі Йованович позитивно оцінила реформи, які здійснює українська влада.

У четвер, 2 березня, посол США в Україні Марі Йованович відвідала конференцію у Києві "Трансформація-17. Що змінять реформи в житті українців", де повідомила, що Сполучені Штати підтримують Україну на шляху реформ.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Від імені США я можу сказати, що ми дуже пишаємося тим, що можемо підтримати і підтримуємо реформаторські зусилля українців,
– запевнила вона.

Читайте також: У Трампа не бояться кинути виклик Росії

Дипломат наголосила на необхідності проведення реформи в енергетиці, що значно збільшило б енергетичну незалежність країни. Важливим кроком Йованович назвала введення електронних декларацій і створення антикорупційних органів.

Це, звісно, лише перші кроки, адже минуло лише три роки. Комусь це здається довгим періодом, та насправді в історичному вимірі це не так багато часу, а реформи вже помітні, – наголосила Марі Йованович.

Посол запевнила, що повідомить у США про реформи, що здійснює українська влада.

Вже завтра я відправлюся у Вашингтон, щоб розповісти про важливі реформи, які відбуваються в Україні,
– запевнила посол.

Теги: США Реформи Політика Україна
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
Почему
сьогодні, 11:54 Почему "неблагодарные" эммигранты не жертвуют Украине миллионы долларов?
Ілля Кенігштейн 236
Ранняя весна в окопах Донбасса, или Привыкнуть бомжевать невозможно
сьогодні, 08:30 Ранняя весна в окопах Донбасса, или Привыкнуть бомжевать невозможно
Володимир Шередега 1624
Головні новини 1 березня: блокада розширюється, світло і горілка дорожчають
сьогодні, 08:03 Головні новини 1 березня: блокада розширюється, світло і горілка дорожчають
3420
Перехоплена розмова Захарченка: що має викликати смутні підозри в СБУ
1 березня, 22:12 Перехоплена розмова Захарченка: що має викликати смутні підозри в СБУ
Богдан Яременко 8197
Інвестиції
1 березня, 21:01 Інвестиції "по любові", або Чи може бути бізнес без уряду?
Яніна Ткачук 241
Воєнний стан у деталях: хто, як і коли
 13 лютого , 16:30
Терористи зробили гучну заяву щодо перемир’я
 1 жовтня 2016 , 16:08 21
Олександр Домбровський побудував вінничанам хірургічний центр за 40 млн гривень
 24 листопада 2016 , 15:45
На Україну можуть напасти російські військові з Придністров'я, – Порошенко
 22 лютого , 12:21
Ця нечисть обливає брудом Україну на всіх російських каналах, – нардеп у Раді побачив Бондаренко
 3 листопада 2016 , 12:13 169
В Польщі озвучили важливу заяву щодо України
 9 лютого , 14:57
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук