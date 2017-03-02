Посол США полетить у Вашингтон, щоб розповісти про реформи в Україні

Посол США в Україні Марі Йованович позитивно оцінила реформи, які здійснює українська влада.
У четвер, 2 березня, посол США в Україні Марі Йованович відвідала конференцію у Києві "Трансформація-17. Що змінять реформи в житті українців", де повідомила, що Сполучені Штати підтримують Україну на шляху реформ.
Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
Від імені США я можу сказати, що ми дуже пишаємося тим, що можемо підтримати і підтримуємо реформаторські зусилля українців,
– запевнила вона.
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Дипломат наголосила на необхідності проведення реформи в енергетиці, що значно збільшило б енергетичну незалежність країни. Важливим кроком Йованович назвала введення електронних декларацій і створення антикорупційних органів.
Це, звісно, лише перші кроки, адже минуло лише три роки. Комусь це здається довгим періодом, та насправді в історичному вимірі це не так багато часу, а реформи вже помітні, – наголосила Марі Йованович.
Посол запевнила, що повідомить у США про реформи, що здійснює українська влада.
Вже завтра я відправлюся у Вашингтон, щоб розповісти про важливі реформи, які відбуваються в Україні,
– запевнила посол.