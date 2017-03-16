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Посол США відреагувала на засідання псевдокомітету у Раді

17:25, сьогодні 2433 Читать новость на русском
Марі Йованович
Марі Йованович / Фото з відкритих джерел

Виконавчий директор Transparency International Україна Ярослав Юрчишин розповів, що посол США Марі Йованович сьогодні на конференції у Києві прокоментувала ситуацію навколо нелегітимного засідання Антикорупційного комітету.

Про це він сказав у коментарі сайту "24".

Зараз ми бачимо досить дивну ситуацію навколо призначення аудитора для НАБУ. Я сподіваюся, що ця процедура повернеться у нормальне русло,
– передав слова посла США директор Transparency International Україна.

Юрчишин підтвердив, що посол США проінформована про нелегітимне засідання Антикорупційного комітету Верховної Ради України.

Він також додав, що усі країни Нормандського формату заявляють, що процедура відбору аудитора Антикорупційного бюро повинна бути бездоганною з точки зору законодавства.

Сьогодні, 16-го березня депутати від "Блоку Петра Порошенка, "Народного Фронту" та частини позафракційних зайняли місця у приміщенні Антикорупційного комітету, назвавши це засіданням комітету. Депутати рекомендували Найджела Брауна на місце аудитора НАБУ. Їхнє рішення вже роздали депутатам у Верховній Раді.

Теги: Україна Верховна Рада
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