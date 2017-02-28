Посол України в Ізраїлі озвучив перспективи створення зони вільної торгівлі між країнами

У посольствах України та Ізраїлю сподіваються на узгодження тексту документу про створення зони вільної торгівлі між країнами вже до кінця поточного року.

Про це на конференції, присвяченій питанням співпраці двох країн, повідомив Надзвичайний і Повноважний Посол України в Ізраїлі Геннадій Надоленко.

За словами дипломата, вирішальним імпульсом для економічного співробітництва між нашими країнами має стати створення зони вільної торгівлі між Україною та Ізраїлем.

Сьогодні ці переговори були активізовані. Наразі ми готуємось провести наступний, п'ятий раунд переговорів, який відбудеться в Тель-Авіві 8-9 березня цього року. Сподіваюсь, що ми вийдемо на фінальне узгодження тексту цієї роботи до кінця поточного року. Є у нас з Еліавом Білоцерковським (Надзвичайний і Повноважний Посол Ізраїлю в Україні — "24") таке сподівання,

— уточнив Надоленко.

Нагадаємо, посол України в Ізраїлі розповів про досягнення у торгово-економічній співпраці з Ізраїлем.