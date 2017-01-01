Посольство України в Туреччині закликає українців бути обережними через теракт у Стамбулі

Через теракт у Стамбулі українське посольство у Туреччині звернулося до громадян України бути обережними та не відвідувати місця масового скупчення людей. А в разі чого телефонувати на гарячу лінію посольства.

Зокрема, Посольство настійливо рекомендує уникати без зайвої потреби тривалого перебування в транспортних терміналах (аеропорти, морські порти, залізничні та автобусні вокзали), на вузлових зупинках громадського транспорту, обмежити відвідування адміністративних будівель, великих торговельно-розважальних комплексів, ресторанів, кафе, нічних клубів, постійно стежити за новинами щодо розвитку ситуації в країні та місці перебування, неухильно виконувати всі законні вказівки та рекомендації правоохоронних органів і місцевої влади, завжди мати при собі документи, які посвідчують особу.

У разі потрапляння у надзвичайну ситуацію, загрози життю та здоров’ю громадянам України слід невідкладно звертатися до Посольства України в Туреччині за номером телефону: +90 (533) 307 72 32 або Генерального консульства України в Стамбулі за номером телефону: +90 (530) 612 55 77, писати email на адресу emb_tr@mfa.gov.ua, gc_tr@mfa.gov.ua, або телефонувати на цілодобову "гарячу лінію" МЗС України: +38 (044) 238 16 57.

Нагадаємо, у новорічну ніч в одному з нічних клубів Стамбула в районі Бешикташ сталася стрілянина, яку влаштували невідомі у костюмах Санта-Клаусів. Раніше повідомлялось про 35 загиблих людей. Серед відвідувачів клубу була й українка, яка розповіла про теракт.