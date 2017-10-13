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Постапокаліпсис наших днів: епічне відео з листоношею, який розвозить пошту у вщент згорілому місті

21:20, сьогодні 295 Читать новость на русском
Постапокаліпсис наших днів: епічне відео з листоношею, який розвозить пошту у вщент згорілому місті

Повітряний кінооператор Дуглас Трон зняв з безпілотника поштову вантажівку, яка розвозила кореспонденцію в постраждалому від пожежі місті Санта-Роза у Каліфорнії.

Лісові пожежі в Північній Каліфорнії тривають вже кілька днів. Вони спричинили масове руйнування міст та природи, сім'ї назавжди покинули свої домівки, також, не вдалось уникнути жертв.

Але для когось робота є роботою у будь-якій ситуації.

За даними видання The Mercury News, кілька евакуйованих сімей зробили запит на доставку листів у тому випадку, якщо їхні поштові скриньки якимось чудом вціліли.

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Машина кілька хвилин курсувала пустельними вулицями абсолютно порожнього і цілковито зруйнованого стихією міста.

Листоноша, про якого йде мова, виконував прохання кількох жителів, які повернуться в зону пожежі для того, щоб забрати особисті речі. Кілька людей попросили його доставити кореспонденцію за адресою їхнього проживання,
– розповіла Ноемі Місяць, регіональний чиновник.

Теги: Курйозні новини Стихійні лиха США
Джерело: 24 Канал
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