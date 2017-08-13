Постаралася дружина: радикальний Мосійчук через спеку неабияк змінився

Народний депутат від "Радикальної партії" Ігор Мосійчук змінив імідж.

Відповідний допис з’явився на його сторінці у Facebook.

За словами політика, до цього долучилася його дружина Влада, яка запропонувала змінити йому зачіску.

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А причиною такої трансформації стала спека.



Нова зачіска Ігора Мосійчука

"Неймовірна спека... Дружина вирішила змінити мій імідж. Змінив зачіску. Як вам?" – зауважив нардеп.

Нагадаємо, минулоріч Ігор Мосійчук також вражав зміною іміджу.