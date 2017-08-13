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ВОЙЦЕХ БАЛЧУН ЗАГИНУЛА ІРИНА БЕРЕЖНА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Постаралася дружина: радикальний Мосійчук через спеку неабияк змінився

07:51, сьогодні 398 Читать новость на русском
Ігор Мосійчук у тренді
Ігор Мосійчук у тренді / Соцмережі

Народний депутат від "Радикальної партії" Ігор Мосійчук змінив імідж.

Відповідний допис з’явився на його сторінці у Facebook.

За словами політика, до цього долучилася його дружина Влада, яка запропонувала змінити йому зачіску.

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А причиною такої трансформації стала спека.

Мосійчук, мода, імідж
Нова зачіска Ігора Мосійчука

"Неймовірна спека... Дружина вирішила змінити мій імідж. Змінив зачіску. Як вам?" – зауважив нардеп.

Нагадаємо, минулоріч Ігор Мосійчук також вражав зміною іміджу.

Теги: Новини України Новини політики Радикальна партія Ігор Мосійчук мода
Джерело: 24 Канал
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