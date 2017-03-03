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ВИБУХ НА ШАХТІ НА ЛЬВІВЩИНІ БЛОКАДА РОМАН НАСІРОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Постраждалих гірників шахти "Степова" направили до Львова

10:48, сьогодні 27 Читать новость на русском

Усіх шахтарів, які постраждали внаслідок вибуху на шахті "Степова", перевели на лікування до Львівського опікового відділення.

Про це повідомила кореспондентка 24 Каналу Оксана Лабойко в прямому ефірі.

В основному гірники мають опікові травми, від 2 до 25% опіків шкіри, а також комбіновані травми дихальних шляхів. Медики повідомили, що життю жодному із 20 гірників нічого не загрожує.

Шахтарі, коментуючи аварію на шахті, зазначили, що весь персонал працював у звичному режимі. Нічого не вказувало на можливий вибух.

Читайте також: Кількість потерпілих на шахті "Степова" зросла

Нагадаємо, що внаслідок вибуху на львівській шахті "Степова" загинуло вісім гірників, серед яких начальник дільниці, майстер та шість шахтарів. Наймолодшому загиблому було 19, найстаршому – 42.

Теги: Вибух на шахті на Львівщині Аварії на шахтах Україна Львів Лікування
Джерело: 24 Канал
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