Постраждалих гірників шахти "Степова" направили до Львова

Усіх шахтарів, які постраждали внаслідок вибуху на шахті "Степова", перевели на лікування до Львівського опікового відділення.

Про це повідомила кореспондентка 24 Каналу Оксана Лабойко в прямому ефірі.

В основному гірники мають опікові травми, від 2 до 25% опіків шкіри, а також комбіновані травми дихальних шляхів. Медики повідомили, що життю жодному із 20 гірників нічого не загрожує.

Шахтарі, коментуючи аварію на шахті, зазначили, що весь персонал працював у звичному режимі. Нічого не вказувало на можливий вибух.

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Нагадаємо, що внаслідок вибуху на львівській шахті "Степова" загинуло вісім гірників, серед яких начальник дільниці, майстер та шість шахтарів. Наймолодшому загиблому було 19, найстаршому – 42.