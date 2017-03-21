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Постскриптум. Андеграунд: может, пора поднять на поверхность?

Постскриптум з Сонею Кошкіною 23:08, сьогодні 60 Читать новость на русском

В рамках программы "Левый берег" – "Постскриптум с Соней Кошкиной" о атмосфере, которая царила в Киеве поздней осенью 2013-го года.

"Постскриптум с Соней Кошкиной" – это резюме программы в целом, однако необязательно напрямую связанное з ее непосредственной тематикой. Все то, что действительно важно для украинцев, но зачастую умалчивается политиками.

Посреди всего этого пасторального, почти мещанского благополучия, уже ощущалось приближение беды. В воздухе буквально витало предчувствие катастрофы. Предчувствие смертей Героев Небесной сотни, положивших свои жизни за то, чтобы страна уже никогда более не возвращалась в тот ноябрьский мрак. Признаться, сегодня я хотела говорить о чем-то отвлеченно-оптимистическом, но не могу. Поскольку сейчас у меня аналогичные 2013-му году ощущения. То же предчувствие беды, что и осенью 2013-го года. И это невозможно игнорировать.

Двойные стандарты. Война всех со всеми. Война на передовой, война в парламенте, противостояние внутри гражданского общества.

У власти – раз уж большую часть времени мы говорим о ней – отсутствует всякая стратегия действий. Власть как амеба: уколешь иголочкой – шевелится, не уколешь – не шевелится. Причем реагирует она исключительно на личностные раздражители – те, что напрямую касаются ее будущности, ее бизнеса, ее обогащения. Показательная твердокожесть к сигналам гражданского общества, наших западных партнеров.

Читайте також: Влада обрала варіант часткової ізоляції, – політолог про блокаду Донбасу

Больше – смотрите в программе "Постскриптум с Соней Кошкиной".

Теги: Постскриптум з Сонею Кошкіною Євромайдан Соня Кошкіна
Джерело: 24 канал
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