Постскриптум. "Фактор Януковича"

В рамках программы "Левый берег" – "Постскриптум с Соней Кошкиной" о введение безвизового режима для граждан Грузии и Украины.

1 марта Европарламент проголосовал за введение безвизового режима для граждан Грузии в странах Евросоюза. Таким образом, вопрос «безвиза» для Грузии решен окончательно. В отличие от Украины. И хотя сей долгий путь наши страны начинали практически одновременно, результат – как говорится – на лицо. Даже со скидкой на то, что нынешнюю грузинскую власть Запад откровенно считает «пророссийской». Тем не менее.

Покамест в Украине был актуален "фактор Януковича", тратить дополнительные ресурсы для нейтрализации европейской будущности Украины у наших оппонентов попросту не было необходимости. Сейчас ситуация изменилась. Очевидно, с этим необходимо считаться. И делать предметные выводы. Не только для нынешней украинской власти, но и для всех нас. Первостепенно – гражданского общества,

– сказала сегодня Соня Кошкина.

Несмотря на то, что до плановых выборов еще довольно далеко, власть начала к ним активно готовиться. Именно эта – предвыборная – логика влияет на принятие ключевых решений. О чем, безусловно, стоит помнить, когда мы их анализируем.

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