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Потап став на захист Івана Дорна: Малий з нами

11:46, сьогодні 795 Читать новость на русском
Потап та Іван Дорн
Потап та Іван Дорн / Фото з відкритих джерел

Український репер та продюсер Потап (Олексій Потапенко) підтримав співака Івана Дорна.

Свою думку Потап висловив у коментарях до посту, яким Дорн сповістив про відміну концерту в Одесі

Руки геть від Дорна! Малий з нами! Ви мене знаєте,
– написав Потап.

Потап підтримав Івана Дорна

Потап підтримав Івана Дорна

Нагадаємо, популярний український співак Іван Дорн повідомив, що його концерт в Одесі, який мав відбутися 9 червня, скасований. Скасуванню передував зірваний концерт співачки Світлани Лободи.

Активісти, які зірвали виступ Лободи, попередили, що готують "теплий прийом" Іванові Дорну, чий концерт мав би відбутися 9 червня.

Теги: LifeStyle Іван Дорн
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