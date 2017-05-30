Потап став на захист Івана Дорна: Малий з нами

Український репер та продюсер Потап (Олексій Потапенко) підтримав співака Івана Дорна.

Свою думку Потап висловив у коментарях до посту, яким Дорн сповістив про відміну концерту в Одесі

Руки геть від Дорна! Малий з нами! Ви мене знаєте,

– написав Потап.

Потап підтримав Івана Дорна

Нагадаємо, популярний український співак Іван Дорн повідомив, що його концерт в Одесі, який мав відбутися 9 червня, скасований. Скасуванню передував зірваний концерт співачки Світлани Лободи.



Активісти, які зірвали виступ Лободи, попередили, що готують "теплий прийом" Іванові Дорну, чий концерт мав би відбутися 9 червня.