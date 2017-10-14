Потужна техніка, яку отримали українські військові у 2017-му: фото
19:09, сьогодні 2458 Читать новость на русском
Не пропусти жодної новини – підписуйся на новий сервіс від 24 каналу Що це таке?
Оперативно про найголовніше – сервіс «Важливо!» від 24 каналу Що це таке?
Дізнавайся першим про найголовніше Що це таке?
Миттєві повідомлення про головні новини світу Що це таке?
Будь у курсі подій країни та світу – підписуйся на сервіс «Важливо!» Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся! Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся! Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу Що це таке?
Збройним Силам у 2017 році передали близько 1300 одиниць зразків озброєння та військової техніки.
Про це повідомив прес-секретар президента Святослав Цеголко.
Він зазначив, що до кінця року війська отримають ще більше тисячі одиниць техніки.
Читайте також: Як закінчити війну на Донбасі – жорстка інструкція від снайперки Білозерської
У 2017-му на озброєння прийнято нові зразки української зброї: переносний ракетний комплекс "Корсар", броньований автомобіль "Козак-2", автомат "Вулкан", радіорелейні станції Р-414 та Р-402,
– додав Цеголко.
Джерело: 24 Канал
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
Вибір редакції
Коментарі
Порошенко ввів у дію рішення РНБО про заборону соцмереж "Вконтакте" та "Однокласники"16 травня , 10:49
Україна хоче купити партію потягів у Німеччини7 червня , 18:40
Розгляд справи Януковича знову перенесли11 жовтня , 10:38
Сєнкевич подав позов проти рішення Миколаївської міської ради13 жовтня , 13:23