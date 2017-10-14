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Потужна техніка, яку отримали українські військові у 2017-му: фото

19:09, сьогодні 2458 Читать новость на русском
Зброя для військових
Зброя для військових / Фото з соцмереж

Збройним Силам у 2017 році передали близько 1300 одиниць зразків озброєння та військової техніки.

Про це повідомив прес-секретар президента Святослав Цеголко.

Він зазначив, що до кінця року війська отримають ще більше тисячі одиниць техніки.

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У 2017-му на озброєння прийнято нові зразки української зброї: переносний ракетний комплекс "Корсар", броньований автомобіль "Козак-2", автомат "Вулкан", радіорелейні станції Р-414 та Р-402,
– додав Цеголко.

Теги: Війна на Донбасі Новини України АТО
Джерело: 24 Канал
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