Потужна техніка, яку отримали українські військові у 2017-му: фото

Збройним Силам у 2017 році передали близько 1300 одиниць зразків озброєння та військової техніки.

Про це повідомив прес-секретар президента Святослав Цеголко.

Він зазначив, що до кінця року війська отримають ще більше тисячі одиниць техніки.

Читайте також: Як закінчити війну на Донбасі – жорстка інструкція від снайперки Білозерської

У 2017-му на озброєння прийнято нові зразки української зброї: переносний ракетний комплекс "Корсар", броньований автомобіль "Козак-2", автомат "Вулкан", радіорелейні станції Р-414 та Р-402,

– додав Цеголко.