Потужна злива освіжила Миколаїв після спеки та повалила дерева

В неділю, 6 серпня, у Миколаєві випав потужний дощ після тривалої спеки. Окрім зливи, в місті дув поривчастий шквальний вітер подекуди навіть з градом.

Про це повідомляє Novosti-N.

Зазначається, що в центрі міста через дощ із сильним вітром впала опора контактної мережі по вулиці Потьомкінських біля вулиці Соборної. Металева опора повністю заблокувала проїзд по Потьомкінських, проте ніхто не постраждав. Але під час падіння електроопора обламала величезну гілку дерева.

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Зараз на місці працює патрульна поліція, яка оточила місце події.

Окрім того, вітер пообламував гілля дерев, через падіння яких обірвалися і дроти на вулиці Шевченка, 64 та в районі перетину вулиць Великої Морської і Московської.

?? Допис, поширений Ирина Ляшенюк (Бантыш?) (@irina_bantysh) Сер 6, 2017 о 7:39 PDT