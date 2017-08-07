07:41
7 серп 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЗАГИНУЛА ІРИНА БЕРЕЖНА СПЕКА В УКРАЇНІ ВАСИЛЬ ЛОМАЧЕНКО САНКЦІЇ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Під чиїм впливом перебуває Путін. Молдова без Рогозіна
Вєсті Кремля
10:08, 6 серпня
Вєсті.UA. Жир. Правосєки б'ють російських журналістів в прямому ефірі. Хтива Савченко
Вєсті.UA
09:41, 6 серпня
Схеми галицьких баронів: як Дубневичі роками
ЦРУ
14:23, 29 липня
Підсумковий випуск новин за 21:00: Крим без світла. Pussy Riot підтримали Сєнцова
Випуск новин
23:07, 6 серпня
Про гучні корупційні справи депутатів та роботу комітету – інтерв'ю з Павлом Пинзеником
Лівий берег з Сонею Кошкіною
23:51, 11 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
ЗАГИНУЛА ІРИНА БЕРЕЖНА СПЕКА В УКРАЇНІ ВАСИЛЬ ЛОМАЧЕНКО САНКЦІЇ

Потужне торнадо в США залишило тисячі людей без світла: фото та відео стихії

05:30, сьогодні 648 Читать новость на русском
Торнадо в Оклахомі
Торнадо в Оклахомі / AP

В американському місті Талса, штат Оклахома, пронісся торнадо, який завдав серйозних збитків.

Так, близько 11 тисяч людей залишилися без світла, пише NBC News.

Читайте також: В курортному місті на Херсонщині пройшовся потужний ураган: фото та відео стихії

Наслідки торнадо у Талсі

Крім того, по допомогу медиків в лікарню звернулися 30 осіб. Ще 13 постраждалих госпіталізували. Зауважимо, що сиреною людей попереджали про наближення торнадо. Проте місцеві мешканці сприйняли сигнал як помилковий.

Наслідки торнадо у Талсі

За попередніми даними, загиблих в результаті проходження торнадо немає.

Теги: США Стихійні лиха Торнадо у США
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Головні новини 6 серпня: перемога Ломаченка та смерть на сцені українського музиканта
6 серпня, 22:02 Головні новини 6 серпня: перемога Ломаченка та смерть на сцені українського музиканта
3405
Все, що нам потрібно знати про Войцеха Балчуна
6 серпня, 22:01 Все, що нам потрібно знати про Войцеха Балчуна
Микола Давидюк 1924
Мессі розцяцькований: що розказують тату футболіста
6 серпня, 20:01 Мессі розцяцькований: що розказують тату футболіста
979
Найсмішніші меми тижня: Лоліта в комбінезоні, секс по телефону із Савченко та Порошенко на винищувачі
6 серпня, 20:00 Найсмішніші меми тижня: Лоліта в комбінезоні, секс по телефону із Савченко та Порошенко на винищувачі
8375
Бережна навіть погинути примудрилася, як жила: в брехні
6 серпня, 18:59 Бережна навіть погинути примудрилася, як жила: в брехні
Дід Панас 11784
Виглядало, як кінець світу. Потужний ураган пронісся Москвою, багато загиблих
 29 травня , 17:29
Біля Кремля встановлено барикади: Росія почала мітинги
 12 червня , 08:32
Сполучення з окупованим Донбасом буде перекрито з 13:00, – Турчинов
 15 березня , 12:07
З фейкового десантника, що побив журналіста, російські ЗМІ зробили проукраїнського активіста
 3 серпня , 14:46
"Самопоміч" вимагає припинити торгівлю з окупантом, – резолюція
12 березня , 17:52
Якою погода буде на вихідних: синоптик попередила про шалену спеку
21 липня , 12:22
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук