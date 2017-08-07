Потужне торнадо в США залишило тисячі людей без світла: фото та відео стихії

В американському місті Талса, штат Оклахома, пронісся торнадо, який завдав серйозних збитків.

Так, близько 11 тисяч людей залишилися без світла, пише NBC News.

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Наслідки торнадо у Талсі

Крім того, по допомогу медиків в лікарню звернулися 30 осіб. Ще 13 постраждалих госпіталізували. Зауважимо, що сиреною людей попереджали про наближення торнадо. Проте місцеві мешканці сприйняли сигнал як помилковий.

Наслідки торнадо у Талсі

За попередніми даними, загиблих в результаті проходження торнадо немає.