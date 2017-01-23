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Потужний вибух пролунав у багатоквартирному будинку Лондона: є постраждалі

21:52, сьогодні 25066 Читать новость на русском
Вибух пролунав у багатоквартирному будинку
Вибух пролунав у багатоквартирному будинку / Фото із соцмереж

У багатоквартирному будинку в районі Хорнчерч, що на сході Лондона, пролунав потужний вибух.

На місце події одразу ж прибули поліція, швидкі та пожежники, інформує Mirror.

Вибух пролунав в багатоквартирному будинку в Грін-роуд приблизно о 5 годині за місцевим часом.

За останніми повідомленнями щонайменше три людини отримали поранення, одну з них – госпіталізували.

Як розповідають очевидці, бачили, як по дорозі були розкидані речі та уламки з помешкань.

Наразі невідомо, що стало причиною вибуху.

В мережі публікують фото та відео з місця трагедії.

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Теги: Лондон Вибух Великобританія
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