Потужний вибух пролунав у багатоквартирному будинку Лондона: є постраждалі

У багатоквартирному будинку в районі Хорнчерч, що на сході Лондона, пролунав потужний вибух.
На місце події одразу ж прибули поліція, швидкі та пожежники, інформує Mirror.
Вибух пролунав в багатоквартирному будинку в Грін-роуд приблизно о 5 годині за місцевим часом.
За останніми повідомленнями щонайменше три людини отримали поранення, одну з них – госпіталізували.
Як розповідають очевидці, бачили, як по дорозі були розкидані речі та уламки з помешкань.
Наразі невідомо, що стало причиною вибуху.
В мережі публікують фото та відео з місця трагедії.
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