Потужний вибух пролунав у багатоквартирному будинку Лондона: є постраждалі

У багатоквартирному будинку в районі Хорнчерч, що на сході Лондона, пролунав потужний вибух.

На місце події одразу ж прибули поліція, швидкі та пожежники, інформує Mirror.

Вибух пролунав в багатоквартирному будинку в Грін-роуд приблизно о 5 годині за місцевим часом.

10 fire engines & 70 firefighters are at a fire & suspected explosion in a block of flats on Southend Arterial Rd J/O Ardleigh Green Rd pic.twitter.com/i4j3Nf4v6h — London Fire Brigade (@LondonFire) 23 січня 2017 р.

За останніми повідомленнями щонайменше три людини отримали поранення, одну з них – госпіталізували.

Як розповідають очевидці, бачили, як по дорозі були розкидані речі та уламки з помешкань.

Наразі невідомо, що стало причиною вибуху.

В мережі публікують фото та відео з місця трагедії.

A127 House Explosion. no one knows what happend yet. https://t.co/QigEjw2sRl — allscores (@allscores1) 23 січня 2017 р.

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