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Потужний вибух укотре пролунав у Туреччині: загинули поліцейські

17:21, сьогодні 467 Читать новость на русском
Вибух пролунав біля університету у місті Діярбакир (ілюстрація)
Вибух пролунав біля університету у місті Діярбакир (ілюстрація) / Getty Images

Удень 16 січня в курдському місті Діярбакир, що розташовується на південному сході Туреччини, пролунав вибух, в результаті якого три поліцейських загинули.

За інформацію турецького каналу NTV, вибух стався під час знесення будівлі в районі Сур, де розташовується кампус місцевого університету.

Зазначається, що причиною вибуху став саморобний вибуховий пристрій. Його заклали на дорозі та привели в дію дистанційно під час проїзду поліцейської машини.

За попередньою інформацією, окрім загиблих, ще 4 людини постраждали. Усіх госпіталізували до клініки ВНЗ, однак їхній стан оцінюється як важкий.

На місці працюють машини "швидкої допомоги".

Читайте також: З’явилося відео вибуху поблизу будівлі суду в Туреччині

Теги: Туреччина Вибух Теракт Жертви
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