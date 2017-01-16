Потужний вибух укотре пролунав у Туреччині: загинули поліцейські

Удень 16 січня в курдському місті Діярбакир, що розташовується на південному сході Туреччини, пролунав вибух, в результаті якого три поліцейських загинули.

За інформацію турецького каналу NTV, вибух стався під час знесення будівлі в районі Сур, де розташовується кампус місцевого університету. Зазначається, що причиною вибуху став саморобний вибуховий пристрій. Його заклали на дорозі та привели в дію дистанційно під час проїзду поліцейської машини. За попередньою інформацією, окрім загиблих, ще 4 людини постраждали. Усіх госпіталізували до клініки ВНЗ, однак їхній стан оцінюється як важкий. BREAKING: At least 3 Injured after explosion hit a police vehicle near the University, #Diyarbakır #Turkey. pic.twitter.com/pw4VNFaJBM — NewsCenter HQ (@NewsCenterHQ) 16 січня 2017 р. На місці працюють машини "швидкої допомоги". Читайте також: З’явилося відео вибуху поблизу будівлі суду в Туреччині

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