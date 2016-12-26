Потужний землетрус сколихнув Чилі: з'явились шокуючі фото та відео наслідків

На півдні Чилі стався землетрус магнітудою 7,7 балів.
Про це повідомляє Європейський середземноморський сейсмологічний центр у Twitter.
Епіцентр землетрусу розташувався у Тихому океані неподалік від берега, у 40 кілометрах від міста Пуерто-Кельон.
У Центрі попередження про можливі цунамі в Тихому океані зазначили, що наразі не відомо, чи призвели підземні поштовхи до утворення цунамі. Та у зоні ризику перебувають райони у радіусі тисячі кілометрів від епіцентру землетрусу.
Влада Чилі оголосила евакуацію через загрозу цунамі.
В якості запобіжного заходу, ми оголошуємо евакуацію прибережних районів областей Біо-Біо, Араукания, Лос-Ріос, Айсен,
– повідомляє національна екстрена служба.
Користувачі інтернету публікують відео та фотографії з наслідків стихії.
Також дехто встиг зняти на камеру момент землетрусу.
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