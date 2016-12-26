Потужний землетрус сколихнув Чилі: з'явились шокуючі фото та відео наслідків

На півдні Чилі стався землетрус магнітудою 7,7 балів.

Про це повідомляє Європейський середземноморський сейсмологічний центр у Twitter.

Епіцентр землетрусу розташувався у Тихому океані неподалік від берега, у 40 кілометрах від міста Пуерто-Кельон.



У Центрі попередження про можливі цунамі в Тихому океані зазначили, що наразі не відомо, чи призвели підземні поштовхи до утворення цунамі. Та у зоні ризику перебувають райони у радіусі тисячі кілометрів від епіцентру землетрусу.

Влада Чилі оголосила евакуацію через загрозу цунамі.

В якості запобіжного заходу, ми оголошуємо евакуацію прибережних районів областей Біо-Біо, Араукания, Лос-Ріос, Айсен,

– повідомляє національна екстрена служба.

Користувачі інтернету публікують відео та фотографії з наслідків стихії.

.@osornotvmas #Chile Vecinos de Chiloé reportan daños en carreteras en Región de Los Lagos pic.twitter.com/rnpqxg5rid — Noticias 4Visión (@noticias4vision) 25 грудня 2016 р.

Ruta 5 Chiloé en mal estado tras fuerte sismo [MIN A MIN] → https://t.co/Qolyi4gvIX pic.twitter.com/xEwxgnNLWZ — 24 Horas (@24HorasTVN) 25 грудня 2016 р.

Також дехто встиг зняти на камеру момент землетрусу.