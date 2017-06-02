Потяг розірвав на частини авто, яке виїхало на колії: оприлюднили моторошні фото

31 травня на Чернігівщині 74-річний водій виїхав на колії попри червоне світло світлофора та опущений шлагбаум. Потяг, який рухався, наїхав на автомобіль.

Внаслідок зіткнення автомобіль розірвало на шматки. Як повідомили у поліції області, літній чоловік на автомобілі "Запорожець" протаранив шлагбаум на регульованому залізничному переїзді та зупинився на колії, де у той час у напрямку столиці їхав потяг "Санкт-Петербург – Київ".

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Водій загинув на місці, а потяг зупинився майже за кілометр від місця пригоди.



Смертельна аварія на Чернігівщині