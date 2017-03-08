Потяг врізався в пасажирський автобус: моторошні фото з місця аварії

У штаті Міссісіпі (США) на залізничному переїзді товарний потяг зіткнувся з пасажирським автобусом, в результаті чого загинули не менше чотирьох осіб.

Про це повідомляє WLOX.

Як зазначають в поліції, в аварії загинуло четверо осіб, десятки людей отримали поранення різної тяжкості. Всього в автобусі на момент зіткнення перебувало близько 50 осіб.

Після зіткнення потяг протягнув автобус на деяку відстань. Рятувальники були змушені діставати людей через вікна автобусу.

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Причини аварії поки не відомі.