Потяг з пасажирами загорівся на Вінничині: опубліковані фото

Неподалік станції Митки у кабіні механіка дизельного потяга №6336 зі сполученням Могилів-Подільський – Жмеринка сталась пожежа.

Про це повідомили у прес-службі ДСНС.

На момент пожежі у потязі перебувало 130 пасажирів, усіх було евакуйовано. Загрози життю пасажирам немає.

Пожежу локалізовано о 6:44, ліквідовано о 6:54

До ліквідації пожежі було залучено 4 одиниці техніки та 14 чоловік особового складу. Причина пожежі встановлюється.