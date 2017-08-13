Повалені дерева і затоплені подвір'я: опублікували фото наслідків негоди на Закарпатті



Наслідки негоди на Закарпатті / ДСНС

У ніч з 12 на 13 серпня на Закарпатті пройшовся сильний дощ, який супроводжувався шквальним вітром. Як повідомляє прес-служба ДСНС, внаслідок негоди затопило 9 домогосподарств у селі Чома та у місті Ужгород. Читайте також: Погіршення погоди: одразу в 8 областях оголосили штормове попередження

Негода на Закарпатті Сильний вітер поламав дерева у селі Мирча та автошляху Київ – Чоп. На щастя, внаслідок негоди ніхто не постраждав.

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