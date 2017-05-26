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Поведінка Трампа на саміті НАТО – безумовна перемога Путіна, – експерт

19:32, сьогодні 458 Читать новость на русском
Трамп не виправдав очікувань лідерів ЄС на саміті НАТО
Трамп не виправдав очікувань лідерів ЄС на саміті НАТО / Getty images

На саміті НАТО, який відбувся 25 травня у Брюсселі, Дональд Трамп не виправдав сподівань європейських лідерів щодо підтвердження основного для Альянсу положення про колективну оборону, натомість президент США зажадав, аби ті справно платили "оборонні рахунки".

Відмова Трампа підтвердити цінність 5 статті Статуту НАТО про колективну оборону, яка є підгрунттям єдності Альянсу, неабияк розчарувала глав країн-учасниць саміту, повідомляє Foreign Policy.

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"І хоча Трамп підняв тему загрози тероризму, він і словом не обмовився щодо російської загрози, аби розвіяти страхи союзників. Це стало ще одним розчаруванням. Країни Балтії особливо стурбовані зосередженням збройних сил РФ, які можуть напасти на них. Вони сподівалися на типову для США залізну відданість, але були розчаровані", – вказує автор статті.

Експерти і колишні американські чиновники, шоковані цими "упущеннями" та "недоговорюваннями", розкритикували Трампа, йдеться далі.

Поведінка Трампа на цій зустрічі НАТО в Брюсселі – безумовна перемога Путіна. Вона тільки підсилює численні сумніви, страхи і побоювання наших союзників,
– сказав Хорхе Бенітес, експерт з НАТО в Атлантичній раді США.

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Нагадаємо, 25 травня у Брюсселі відбувся саміт НАТО. Вперше у ньому взяв участь президент США Дональд Трамп. Під час саміту було прийнято рішення про вступ НАТО у коаліцію проти "Ісламської держави". Окрім цього, глави країн-учасниць Альянсу обговорили питання збільшення доходів на оборону та боротьби проти світового тероризму. Прозвучало також і українське питання.

Теги: Політика США НАТО Дональд Трамп Володимир Путін
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