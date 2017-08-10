Повернення Насірова: ЗМІ роз’яснили ситуацію

Відсторонений від посади голови Державної фіскальної служби Роман Насіров 4 серпня приходив на роботу, щоб забрати свої речі.

Про це УП повідомляє з посиланням на власні джерела.

"Насіров дійсно приходив у кабінет у п'ятницю 4 серпня, але лише для того, щоб забрати особисті речі", – зазначив співрозмовник УП.

При цьому речник ДФС Наталія Непряхіна додала, що Насіров не повертався на роботу і не має жодного впливу на ДФС.

"Роман Насіров відсторонений від виконання повноважень за посадою голови Державної фіскальної служби України розпорядженням Кабінету міністрів ще у березні 2017 року. Це рішення не було скасовано", – наголосила спікер.

Нагадаємо, 9 серпня у ЗМІ опублікували інформацію, про те що Насіров повернувся на роботу.