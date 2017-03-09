Повернення Nokia в Україну: названо дату

Нові смартфони Nokia з'являться в Україні у першій половині 2017 року.

Однак точні терміни появи трьох смартфонів та одного кнопкового телефону від відродженого бренду поки не названі, пише ITC.ua.

"Детальний графік надходження смартфонів Nokia в продаж поки не визначений, але ми розраховуємо зробити це в другому кварталі цього року", – підкреслив Томіслав Химбеле з HMD Global.

В Україні представлять легендарну Nokia 3310, Nokia, 3, 5, 6.

Також представник HMD Global додав, що сервісне обслуговування смартфонів Nokia в Україні буде, але не зміг назвати компанію, яка займеться ремонтом новинок.

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