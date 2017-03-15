Повернення суверенітету на Донбасі: Порошенко поділився своїм баченням

Президент України Петро Порошенко хоче схвалення законопроекту про повернення українського суверенітету на Донбасі, який базуватиметься на мінських угодах.

Про це він розповів в інтерв’ю українським телеканалам.

Це дуже просто: припинення вогню, виведення техніки і російських військ, відновлення контролю над неконтрольованою ділянкою україно-російського кордону і політичні процеси, які це забезпечать,

– пояснив глава держави.

Водночас Порошенко виступив різко проти бажання деяких політиків схвалити закон про окуповані території, який "відріже ці території, побудує стіну і подарує їх Путіну".

"Адже якщо Україна сама приймає це законодавство, це означає, що там не може працювати СММ ОБСЄ: мертва зона, ніяка міжнародна присутність там не буде забезпечена. Ні ОБСЄ, ні санкцій, адже Україна сама відмовилася від цих територій, назвавши їх окупованими і побудувавши стіну. Немає механізму їх повернення. Це подарунок Путіну і легітимізація російської присутності на цих територіях", – вважає Порошенко.

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