Повна українізація: Жебрівський наказав підопічним працювати на державній

Голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський зобов’язав підопічних перейти на українську мову.

Відповідний наказ він видав 11 січня та опублікував рішення у Facebook.

Від нині у Донецькій обласній військово-цивільній адміністрації переходимо на послуговування виключно українською мовою,

– написав він.

Жебрівський додав, що минулого року в адміністрації організовували курси ділової української мови для працівників.

Також він пообіцяв у 2017-му запровадити ще й курси вивчення англійської.

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