Повна відмова від алкоголю – небезпечна, – вчені

Вчені Техаського університету США стверджують, що повна і різка відмова від вживання алкоголю негативно позначиться на здоров’ї.

Дослідження тривало майже 20 років за участю 1800 осіб, пише Бюро 24/7.

Учасників експерименту у віці 55-65 років поділили на три групи: які страждають на алкоголізм, які помірно п'ють та непитущі.

Як з’ясували вчені, Життєвий шлях людей, які зовсім не вживали алкоголь виявився найкоротшим. 69% з них не дожили до 65 років.

Серед алкоголіків до цього ж віку не дотягли 60%.

А кращі результати показала група людей, які помірно вживали алкоголь, серед них тільки 40% не дожили до 65 років.

Вчені прийшли до висновку, що різка відмова від алкоголю може спричинити за собою серйозний результат, навіть летальний. Проте, це не означає, що варто вживати спиртне в необмежених кількостях.

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