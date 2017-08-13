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Поєдинок чемпіонів: стало відомо, коли Ломаченко проведе бій з кубінцем Рігондо

14:42, сьогодні 265 Читать новость на русском

Василь Ломаченко не має часу розслаблятися. Український чемпіон світу за версією WBO ще до кінця року вийде в ринг.

9 грудня наш Хай-тек проведе бій проти власника чемпіонських пасків за версіями WBA i IBO Гільєрмо Рігондо.

Поєдинок відбудеться в Нью-Йорку на Madison Square Garden. Саме цей майданчик зарезервувала промоутерська компанія українця Top Rank.

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Якщо ж бій проти Рігондо зірветься, то Василь Ломаченко все того ж 9 грудня проведе реванш із єдиним своїм кривдником – Орландо Салідо. Однак, цей поєдинок відбудеться вже на іншій арені.

Теги: Бокс Василь Ломаченко
Джерело: 24 Канал
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