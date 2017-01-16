Позашляховик збив трьох малолітніх дівчат у Києві

У Києві біля одного з ліцеїв на нерегульованому пішохідному переході біля Авіакосмічного ліцею водій кросовера Acura наїхав трьох дівчаток, яким орієнтовно було від 10 до 12 років.
Як повідомляє Еспресо.TV з посиланням на свідка усіх трьох забрала "швидка".
Зазначається, що одну з дівчат госпіталізували у непритомному стані.
За інформацією ресурсу dtp.kiev.ua, на двох інших дівчат могло наїхати ще одне авто.
Поліція коментувати ДТП категорично відмовилась і не підпускала до водія, передає ресурс.
Зауважимо, учні ліцею стверджують , що це перехрестя є дуже небезпечним, – водії їздять на шаленій швидкості та не помічають пішоходів.
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