Позбавлення мандату або лідерство партії: що чекає на скандальну Поклонську

Скандальна репутація Поклонської серйозно турбує керівництво Держдуми, яке істотно коригує образ парламенту.

За інформацією URA, з депутаткою не працює жоден московський консультант, з Криму вона теж з собою нікого не привезла. Вже відомо, що з нею вели роз'яснювальні бесіди як у партії, так і в апараті. Остання розмова відбулася за підсумками прямої лінії з президентом РФ.

Поклонська сама вибудовує свій образ і вирішує, що і коли говорити. Знайти з нею мову досить проблематично. Вона дуже закрита людина, можна сказати, "річ-у-собі",

– розповів відомий столичний політконсультант.

Але через те, що Поклонська продовжує провокувати скандали, перед нею поставили умову: або вона погоджується на роботу з політтехнологом, або здає депутатський мандат.

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Тому що, хоча її курс визнають доволі "партійним", але методи, якими він здійснюється, не підходить для іміджу тієї системи, в якій перебуває й функціонує Поклонська.

Її релігійна позиція вписується в державну політику, але необхідно скоригувати поведінку, радикальну риторику Поклонської. Це цілком під силу зробити політтехнологу за умови, що вона буде слухати його консультації. І тоді, може, до наступних виборів отримаємо лідера нової партії,

– також додає видання.