Пожежа на складах біля Балаклії розширилась, – Міноборони

Територія, охоплена вогнем, через вибухи на військових складах біля Балаклії збільшилася.
Про це розповів речник Міністерства оборони України Віталій Саранцев, повідомляє прес-служба МОУ.
Станом на 13 годину відбулося розширення району, який охоплено вогнем, локалізувати пожежу поки не вдалося,
– зазначив він.
Саранцев додав, що жителів прилеглих сіл уже евакуювали.
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Нагадаємо, що вночі 23 березня на військовому складі у місті Балаклія виникла пожежа, яка спричинила детонацію боєприпасів. Наразі на Харківщині призупинено рух транспорту, припинено газопостачання.
Головний військовий прокурор Анатолій Матіос причиною пожежі назвав диверсію. Згодом народний депутат Дмитро Тимчук гостро розкритикував таку версію.