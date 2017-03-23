14:50
23 бер 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВИБУХ НА ВІЙСЬКОВИХ СКЛАДАХ У БАЛАКЛІЇ ВБИВСТВО ВОРОНЕНКОВА ЮЛІЯ САМОЙЛОВА
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Путін освоїв нову професію. Роботи пробираються в російську медицину
Вєсті Кремля
21:21, 22 березня
Вєсті UA. Кличко напише книжку. Рок-музиканти врятують Гройсмана
Вєсті.UA
20:21, 22 березня
Земельні афери: як чиновники крадуть землю і уникають відповідальності
ЦРУ
00:20, 22 березня
Випуск новин за 13:00: Доба у зоні АТО. Нові подробиці теракту в Лондоні
Випуск новин
14:16, сьогодні
Про блокаду, коаліцію та аудитора НАБУ – інтерв'ю з Герасимовим
Лівий берег з Сонею Кошкіною
00:27, 22 березня
Телеканал новин 24 Новини Україна
ВИБУХ НА ВІЙСЬКОВИХ СКЛАДАХ У БАЛАКЛІЇ ВБИВСТВО ВОРОНЕНКОВА ЮЛІЯ САМОЙЛОВА

Пожежа на складах біля Балаклії розширилась, – Міноборони

14:15, сьогодні 643 Читать новость на русском
Вибухи на складах біля Балаклії
Вибухи на складах біля Балаклії / ДСНС

Територія, охоплена вогнем, через вибухи на військових складах біля Балаклії збільшилася.

Про це розповів речник Міністерства оборони України Віталій Саранцев, повідомляє прес-служба МОУ.

Станом на 13 годину відбулося розширення району, який охоплено вогнем, локалізувати пожежу поки не вдалося,
– зазначив він.

Саранцев додав, що жителів прилеглих сіл уже евакуювали.

Читайте також: Вибух на складах біля Балаклії: є поранені

Нагадаємо, що вночі 23 березня на військовому складі у місті Балаклія виникла пожежа, яка спричинила детонацію боєприпасів. Наразі на Харківщині призупинено рух транспорту, припинено газопостачання.

Головний військовий прокурор Анатолій Матіос причиною пожежі назвав диверсію. Згодом народний депутат Дмитро Тимчук гостро розкритикував таку версію.

Теги: Україна Вибух на військових складах у Балаклії Міністерство оборони України
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
Хто стоїть за вбивством екс-депутата Держдуми Вороненкова?
ОПИТУВАННЯ
сьогодні, 13:22 Хто стоїть за вбивством екс-депутата Держдуми Вороненкова?
734
Вибух на військових складах у Балаклії: онлайн
сьогодні, 11:05 Вибух на військових складах у Балаклії: онлайн
5496
У мережі з'явились чергові фото оголеної заступниці Авакова
 14 листопада 2016 , 01:35 149
Маловідомі фото Порошенка: такого ви його ще не бачили
 26 вересня 2016 , 17:05 1
Не гірше за Донецьк: окупований Крим сумує за терористом "Моторолою"
21 жовтня 2016 , 16:12
Греція хоче співпрацювати з окремими регіонами України, – Гройсман поговорив з Ципрасом
 9 лютого , 00:12
День Гідності і Свободи: спецпроект
 21 листопада 2016 , 19:15
Паралімпійці: потужна історія спортсмена, який став ведучим Паралімпіади
 8 листопада 2016 , 16:00
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук