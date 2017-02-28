Пожежа нафтобази під Києвом: чому розслідування не дає необхідних результатів

У свіжому випуску програми "Наші гроші" – що призвело до смертоносної пожежі на нафтобазі "БРСМ" під Києвом, та чому за два роки це не мало необхідних наслідків.

Минуло майже два роки від однієї з найбільших техногенних катастроф в Україні останнього часу – пожежі на нафтобазі у Василькові під Києвом. Ця пожежа забрала життя шістьох людей. І привернула увагу до багатьох проблем – нагляду за небезпечними об’єктами, "кустарного" виробництва палива. Та й проблеми відповідальності за свої дії.

Та поки була пожежа – висвітлювалися і проблеми. Та коли її загасили, згасла і увага до цих питань від широкого загалу і відповідальних осіб.

22 квітня 2014 року. Передмістя Переяслав-Хмельницького. На автозаправній станції "БРСМ-Нафта" лунає вибух. АЗС склалась як картковий будиночок. П’ятеро людей загинуло, десятеро госпіталізовані. Причина трагедії, за версією правоохоронців – помилка проектантів або порушення вимог пожежної безпеки.

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Через рік трагедія повторюється. У червні 2015 року палає ціла нафтобаза "БРСМ-Нафта" під Києвом. На місці події працювало понад півтисячі людей. База палає понад тиждень, забравши життя шістьох людей – працівника нафтобази, залізничника та чотирьох вогнеборців.

Про те, що передувало цій трагедії, до яких маніпуляцій вдалося керівництво та як прокуратура і податкова "трішечки зачекали" з кримінальними справами – дивіться у розслідуванні журналістів.