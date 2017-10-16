Пожежі в Іспанії та Португалії забрали життя понад 30 осіб

Щонайменше 31 особа загинула у Португалії внаслідок масштабних пожеж. Ще троє людей загинуло в Іспанії.

Пожежники зараз ведуть боротьбу з 145 окремими пожежами, десятки з яких досі вважаються серйозними. З вогнем ведуть боротьбу тисячі пожежників.

Окрім загиблих, є ще чимало поранених. Лише в Португалії таких щонайменше 50 осіб.

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Також через пожежі у Португалії зниклими безвісти вважаються кілька людей, в тому числі місячне немовля.

Пожежі спалахнули на північному сході Португалії та у частині Іспанії на вихідних після спекотного й сухого літа. Ситуація загострилася через ураган "Офелія", який наближається до західного узбережжя Європи. Він приніс сильні вітри, які рознесли полум'я.

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Поки що влада не встановила причини пожежі. Цілком можливо, що це були підпали.