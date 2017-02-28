Позиції України в міжнародних рейтингах можна покращити, – економіст

Україні потрібно переорієнтуватися з експортно-сировинної моделі росту економіки на інвестиційну. Однак зробити це можна тільки завдяки структурним реформам.

Таку думку в понеділок під час конференції, присвяченої питанням інвестицій в економіку України, висловив виконавчий директор Міжнародного фонду Блейзера Олег Устенко.

Незважаючи на нашу власну критику реформ в Україні, саме в них лежить ключ до економічного розвитку нашої держави.

Ми залишились сировинною, недорозвиненою країною, як сто років тому. Але це не значить, що тут немає потенціалу. Він є. І він може бути швидко реалізований, якщо проводитимуться структурні реформи,

– сказав Устенко.

Він пояснив: якщо подивитися структуру нашого експорту і заяви органів виконавчої влади, то можна побачити райдужну картину: мовляв Україна лише раніше повністю залежала від Росії. Раніше в кожному доларі 17 центів проплачувалися російськими виробниками, в той же час в 2013 році європейці давали нам можливість отримати від них 12 центів у кожному доларі. Зараз ситуація помінялась, і в кожному доларі, що ми отримуємо, близько 20 центів проплачуються європейцями, а росіянами – біля 5 центів.

Але якщо говорити про абсолютні об'єми, то очевидно, що експорт рухнув. І те, що ми отримали плюс в структурі європейського експорту, не компенсувало падіння, яке було по російському напрямку. І це вдарило, перш за все, по машинобудівному експорту, який характеризує країни з розвиненою економікою,

– наголосив експерт.

За словами Устенка, у 2013 році 75% нашого машинобудівельного експорту йшло на територію Російської Федерації. І по факту нині 65% українського експорту – з низьким рівнем доданої вартості: метали, хімія, зерно. Тому для більш високих темпів економічного росту Україні необхідна зміна моделі: відхід від старої експортно-орієнтованої і перехід на модель інвестиційного росту.

"Але для цього нам недостатньо тих прямих іноземних інвестицій, які порахував Кабмін та Мінекономрозвитку у своєму сценарії на цей рік, розказуючи, що це буде 2,5 мільярда доларів", – підсумував експерт.

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