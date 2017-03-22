Позов проти Росії – лише маленький крок щодо притягнення Кремля до відповідальності, – Зеркаль

Міжнародний суд ООН у Гаазі має ухвалити рішення щодо попередніх заходів проти Росії до кінця квітня, але після цього він ще встановить Україні термін для подання основного Меморандуму.

Таку заяву зробила заступник міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль у ефірі 5 Каналу.

"Ми пройшли цей перший етап, але цей етап – це лише маленький ланцюжок на нашому шляху притягнення Росії до відповідальності. Зараз суд має прийняти рішення щодо застосування тимчасових заходів", – наголосила дипломат.

За її словами, ці заходи вийдуть у зовсім іншому вигляді, аніж про це просила українська сторона.

"І за Конвенцією щодо застосуванню, щодо ліквідації всіх форм расової дискримінації для суду це буде трошки легше, бо вони проходили цю ж ситуацію з росіянами, і вже було виписане рішення, яке тоді підтримали більшість суддів", – зауважила вона.

Крім того, заступник міністра закордонних справ України розповіла, коли ж можна буде очікувати на рішення щодо тимчасових заходів.

"Гарантувати реакцію суду і те, яку вони виберуть позицію у питанні заборони фінансування тероризму, дуже важко, тому попередньо ми очікуємо, що це рішення щодо тимчасових заходів проти Росії буде прийняте до кінця квітня. Але після цього суд ще встановить нам термін для подання основного Меморандуму – він стосується всіх доказів, де ми вважаємо, що Росія порушує вимоги цих Конвенцій. І це, насправді, шалена праця", – резюмувала Зеркаль.

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Нагадаємо, з 6 до 9 березня у Гаазі в Міжнародному суді ООН відбувалися слухання за позовом України проти Росії.