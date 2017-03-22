10:09
22 бер 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
БЛОКАДА ТРАНШ МВФ ВІЙНА НА ДОНБАСІ НАБУ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Росіяни придумали новий вид спорту. Мілонов постав проти масонів
Вєсті Кремля
00:55, сьогодні
Вєсті UA. Фюрер, який живе у Савченко. Ляшко знищує поглядом
Вєсті.UA
21:16, 21 березня
Земельні афери: як чиновники крадуть землю і уникають відповідальності
ЦРУ
00:20, сьогодні
Випуск новин за 23:00: Українського журналіста, якого затримали в Москві – відпустили.
Випуск новин
01:13, сьогодні
Про блокаду, коаліцію та аудитора НАБУ – інтерв'ю з Герасимовим
Лівий берег з Сонею Кошкіною
00:27, сьогодні
Телеканал новин 24 Новини Україна
БЛОКАДА ТРАНШ МВФ ВІЙНА НА ДОНБАСІ НАБУ

Позов проти Росії – лише маленький крок щодо притягнення Кремля до відповідальності, – Зеркаль

08:29, сьогодні 805 Читать новость на русском
Олена Зеркаль
Олена Зеркаль / "Українське фото"

Міжнародний суд ООН у Гаазі має ухвалити рішення щодо попередніх заходів проти Росії до кінця квітня, але після цього він ще встановить Україні термін для подання основного Меморандуму.

Таку заяву зробила заступник міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль у ефірі 5 Каналу.

"Ми пройшли цей перший етап, але цей етап – це лише маленький ланцюжок на нашому шляху притягнення Росії до відповідальності. Зараз суд має прийняти рішення щодо застосування тимчасових заходів", – наголосила дипломат.

За її словами, ці заходи вийдуть у зовсім іншому вигляді, аніж про це просила українська сторона.

"І за Конвенцією щодо застосуванню, щодо ліквідації всіх форм расової дискримінації для суду це буде трошки легше, бо вони проходили цю ж ситуацію з росіянами, і вже було виписане рішення, яке тоді підтримали більшість суддів", – зауважила вона.

Крім того, заступник міністра закордонних справ України розповіла, коли ж можна буде очікувати на рішення щодо тимчасових заходів.

"Гарантувати реакцію суду і те, яку вони виберуть позицію у питанні заборони фінансування тероризму, дуже важко, тому попередньо ми очікуємо, що це рішення щодо тимчасових заходів проти Росії буде прийняте до кінця квітня. Але після цього суд ще встановить нам термін для подання основного Меморандуму – він стосується всіх доказів, де ми вважаємо, що Росія порушує вимоги цих Конвенцій. І це, насправді, шалена праця", – резюмувала Зеркаль.

Читайте також: Зрозуміло про важливе: позов України проти Росії в інфографіці

Нагадаємо, з 6 до 9 березня у Гаазі в Міжнародному суді ООН відбувалися слухання за позовом України проти Росії.

Теги: Україна Політика Новини Росії Україна-Росія МЗС України Суд Україна - Росія
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
У мережі з'явились чергові фото оголеної заступниці Авакова
 14 листопада 2016 , 01:35 149
Маловідомі фото Порошенка: такого ви його ще не бачили
 26 вересня 2016 , 17:05 1
Вчені в Україні подаватимуть інтелектуальні декларації
 7 листопада 2016 , 14:56
Потрійна ДТП на Одещині: постраждалі опинилися у сніговій пастці
6 січня , 19:04
За добу Україна не втратила жодного бійця на Донбасі
 5 жовтня 2016 , 13:08
В Авдіївці відновлять водопостачання
 8 березня , 16:36
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук