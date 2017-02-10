Практичні поради: як обрати між заповітом та договором дарування
14:35, сьогодні 424 Читать новость на русском
На перший погляд може видатись, що між цими двома діями немає ніякої різниці. Проте, слід розуміти, що нюанси, які їх відрізняють одне від одного, дуже суттєві.
У першому випадку до спадкоємця переходить право власності. І перша відмінність - це момент переходу права власності. Якщо обрати варіант із заповітом, то спадкоємець стає власником лише повністю пройшовши процедуру оформлення спадщини.
Заяву про її прийняття потрібно подати впродовж 6 місяців.
У разі ж дарування, особа стає власником вже при житті дарувальника. Що значно спрощує життя та зберігає час.
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Джерело: 24 Канал
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