Працівник Фонду гарантування вкладів здав страховика-хабарника

Працівники СБУ та ГПУ затримали представника однієї страхової компанії, який намагався дати хабар за організацію виплати коштів кредитору неплатоспроможного банку в обхід визначеної законодавством черговості. Про це йдеться на сайті фонду.

Про це повідомляють "Схеми" (спільний проект Радіо Свобода та каналу "UA:Перший").

Хабар намагалися дати уповноваженій особі на ліквідацію "Ерде Банку" Караченцеву Артему Юрійовичу.

Згідно з даними медіа, представник страхової компанії діяв в інтересах ПрАТ "Граве Україна – страхування життя". У компанії поки ніяк не прокоментували інцидент.

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У ГПУ повідомили про затримання представника страхової компанії, який надав 5 тисяч доларів хабаря працівнику Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Коли банк визнали неплатоспроможним, на рахунку страховика залишалося понад 10,7 мільйонів гривень.

У Фонді гарантування вкладів повідомили, що страхова компанія звернулась до Фонду гарантування. Вони вимагали здійснити виплату поза процедурою задоволення вимог кредиторів, мотивуючи це тим, що вказані кошти належать фізичним особам. Відповідно до законодавства, вклади юридичних осіб не гарантуються, тож у виплаті їм відмовили.