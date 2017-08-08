18:47
8 серп 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЗАГИНУЛА ІРИНА БЕРЕЖНА СПЕКА В УКРАЇНІ ВАСИЛЬ ЛОМАЧЕНКО САНКЦІЇ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Отець дівчаток. Здоровий спосіб життя по-російськи
Вєсті Кремля
22:41, 7 серпня
Вєсті.UA. Задні думки Добкіна. Порошенко копіює Путина
Вєсті.UA
21:23, 7 серпня
Схеми галицьких баронів: як Дубневичі роками
ЦРУ
14:23, 29 липня
Випуск новин за 17:00: Поляк очолить
Випуск новин
17:54, сьогодні
Про гучні корупційні справи депутатів та роботу комітету – інтерв'ю з Павлом Пинзеником
Лівий берег з Сонею Кошкіною
23:51, 11 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ЗАГИНУЛА ІРИНА БЕРЕЖНА СПЕКА В УКРАЇНІ ВАСИЛЬ ЛОМАЧЕНКО САНКЦІЇ

Працівник Фонду гарантування вкладів здав страховика-хабарника

18:38, сьогодні 127 Читать новость на русском
Артем Караченцев
Артем Караченцев / "Схеми"

Працівники СБУ та ГПУ затримали представника однієї страхової компанії, який намагався дати хабар за організацію виплати коштів кредитору неплатоспроможного банку в обхід визначеної законодавством черговості. Про це йдеться на сайті фонду.

Про це повідомляють "Схеми" (спільний проект Радіо Свобода та каналу "UA:Перший").

Хабар намагалися дати уповноваженій особі на ліквідацію "Ерде Банку" Караченцеву Артему Юрійовичу.

Згідно з даними медіа, представник страхової компанії діяв в інтересах ПрАТ "Граве Україна – страхування життя". У компанії поки ніяк не прокоментували інцидент.

Читайте також: Чи змінило е-декларування українську історію корупції

У ГПУ повідомили про затримання представника страхової компанії, який надав 5 тисяч доларів хабаря працівнику Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Коли банк визнали неплатоспроможним, на рахунку страховика залишалося понад 10,7 мільйонів гривень.

У Фонді гарантування вкладів повідомили, що страхова компанія звернулась до Фонду гарантування. Вони вимагали здійснити виплату поза процедурою задоволення вимог кредиторів, мотивуючи це тим, що вказані кошти належать фізичним особам. Відповідно до законодавства, вклади юридичних осіб не гарантуються, тож у виплаті їм відмовили.

Теги: Новини України Корупція Банки ГПУ СБУ гроші
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
33 поради з кібербезпеки, що захистять ваші пристрої, інформацію, гроші і нерви
сьогодні, 14:00 33 поради з кібербезпеки, що захистять ваші пристрої, інформацію, гроші і нерви
Яніна Ткачук
Порошенко ввів у дію рішення РНБО про заборону соцмереж "Вконтакте" та "Однокласники"
 16 травня , 10:49
Коли почне діяти заборона "Вконтакте", "Однокласники" та "Яндекса": назвали дату
16 травня , 13:30
Після масштабної кібератаки НАТО обіцяє Україні допомогу
 28 червня , 13:41
Учасники Маршу рівності отримують погрози: сайт руху ЛГБТ зламано
 17 червня , 19:50
У Мар’їнці через обстріл постраждав місцевий мешканець
 22 квітня , 20:50
Столичних водіїв вчитимуть домедичній допомозі при ДТП
 10 березня , 11:26
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук