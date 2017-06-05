Працівник СБУ відкрив стрілянину під час конфлікту з волонтером, – активіст

Співробітник Служби безпеки України під час конфлікту з волонтером, переселенцем з Донецька Сергієм Максимцем, влаштував перестрілку.

Про це розповів активіст та волонтер Роман Синіцин.

За його словами, співробітник СБУ на прізвище Чебан "підрізав" автобус переселенця, коли той їхав з друзями додому в Глеваху.

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Між водіями відбулася словесна препалка. Після чого СБУшник дістав травматичну зброю та почав стріляли.

"Стріляв нібито в голову, той встиг закритися рукою, в результаті гумову кулю діставали з руки", – повідомив Синіцин.

Після цього він зник з місця інциденту, однак приїхав його начальник і "щось вирішував з ментами". В результаті поліція провела обшук в мікроавтобусі, де їхав Максимець, а авто забрала на штраф-майданчик.

"Це версія подій від Сергія. У Чабана, наскільки я знаю, версія своя. Донецькі напали на СБУшника, погрожували сокирою, розбили у Outlander скло, Чабан в рамках самооборони застосував пристрій для відстрілу гумових куль. Цієї ж версії, за моїми джерелами, неухильно дотримуються і будуть дотримуватися в поліції ", – додав волонтер.