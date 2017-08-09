Працівник ВВС у прямому ефірі дивився фільм для дорослих

Під час випуску новин співробітник ВВС дивився фільм, на кадрах якого добре видно, як жінка повністю роздягнулася.

Про це пише газета Daily Mail.

На відео видно, як чоловік у навушниках сидів у студії телеканалу за спиною ведучої новин так, що глядачам було видно його монітор.

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Імовірно, пікантний кадр з оголеною жінкою може бути любовною сценою з художнього фільму. За інформацією видання, випуск з оголеною жінкою в прямому ефірі побачили близько 3,8 мільйона телеглядачів каналу ВВС. Телеканал розслідує інцидент.