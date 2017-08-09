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Працівник ВВС у прямому ефірі дивився фільм для дорослих

08:55, сьогодні 7078 Читать новость на русском
Працівник ВВС у прямому ефірі дивився фільм для дорослих
Працівник ВВС у прямому ефірі дивився фільм для дорослих / news.aahsoftware.uk

Під час випуску новин співробітник ВВС дивився фільм, на кадрах якого добре видно, як жінка повністю роздягнулася.

Про це пише газета Daily Mail.

На відео видно, як чоловік у навушниках сидів у студії телеканалу за спиною ведучої новин так, що глядачам було видно його монітор.

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Імовірно, пікантний кадр з оголеною жінкою може бути любовною сценою з художнього фільму. За інформацією видання, випуск з оголеною жінкою в прямому ефірі побачили близько 3,8 мільйона телеглядачів каналу ВВС. Телеканал розслідує інцидент.

Теги: LifeStyle Медіа ЗМІ Великобританія журналісти Курйозні новини Секс
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