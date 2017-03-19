Працівникам Білого дому невідомий погрожував бомбою

Увечері 18 березня невідомий на авто під'їхав до будівлі Білого дому у Вашингтоні та пригрозив, що має з собою бомбу.
Про це повідомляє CNN з посиланням на джерела у правоохоронних органах.
Зазначається, що у зв’язку з цим охорону біля адміністративної будівлі одразу було посилено, щоправда поки невідомо, чи була вибухівка в авто.
У результаті одну людину було затримано та перевірено його автомобіль.
Крім того, кілька вулиць у цьому районі було перекрито через посилені заходи безпеки.
Зауважимо, що у момент інциденту президента Дональда Трампа не було у Білому домі.
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