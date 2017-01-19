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Працівникам психіатричної лікарні загрожує ув'язнення за знущання над пацієнтами

09:22, сьогодні 76 Читать новость на русском
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На Сумщині, за знущання з пацієнтів психіатричної лікарні, працівникам загрожує до 5 років тюрми.

Температура в палатах почала падати після Різдва. Виявилось, що прорвало тепломережу. Та керівництво закладу до останнього про це нікого не повідомляло. Аж поки температура не сягала 9 градусів.

Днями до лікарні приїхала комісія від обласного управління охорони здоров'я. Пацієнтів рекомендували перевезти до іншого медзакладу, у Ромнах. У 7 виявили пневмонію. Однак лікарі вирішили пацієнтів не відпускати. Бояться втратити роботу.

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24 пацієнтів, які перебували на примусовому лікуванні, таки вивезли після переговорів. Решта – близько 200 – залишилися в лікарні. Персоналу пообіцяли, що пацієнтів повернуть, тільки-но нормалізується температурний режим.

Обставини справи взялася перевіряти прокуратура.

Зараз температура в Сумській обласній психіатричній лікарні нормалізувалася і становить 17-20 градусів. Якщо ж факт знущання над хворими працівниками закладу підтвердиться, їм загрожує до 5 років позбавлення волі.

Теги: Україна Кримінал
Джерело: 24 Канал
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