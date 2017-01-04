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Працівники британської авіакомпанії оголосили дводенний страйк

23:51, 3 січня 57 Читать новость на русском
Страйк на British Aiways
Страйк на British Aiways / 24 Канал

На 10 та 11 січня 2700 стюардес та бортпровідників британської авіакомпанії British Aiways оголосили страйк.

Причиною для страйку є тарифна суперечка, яку так і не вдалося поки врегулювати, повідомляє DW. Вона стосується 4500 співробітників авіакомпанії, які працюють у ній з 2010 року. Вони заявляють, що виконують свої функції на гірших умовах, ніж інші співробітники авіакомпанії.

Профспілка закидає British Airways занизькі зарплати стюардес та бортпровідників, які повинні працювати ще деінде, аби прожити.

Авіакомпанія натомість заявляє, що остання її пропозиція щодо рівня заробітних плат відповідає середньому рівню у сфері пасажирських авіаперевезень.

Працівники British Airways мали намір страйкувати під час різдвяних свят, однак незадовго до них профспілка відмовилась від страйку з метою вивчення пропозицій авіакомпанії.

Між тим у British Aiways повідомили, що попіклуються про те, щоб усі пасажири у ці дні дісталися літаками авіакомпанії до аеропортів призначення.

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Теги: Великобританія авіація
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