Працівники культури вимагають в Нищука справедливих контрактів

У Києві на протест вийшли працівники культури. Вони вимагали від профільного міністерства справедливих контрактів.

Торік Верховна Рада внесла зміни до закону, який регламентував працевлаштування культпрацівників. Згідно з ним, мистецький склад закладів культури: співаків, музикантів, танцюристів не беруть у штат, а влаштовують за контрактом. Проте умови, прописані в цих документах, мітингувальники вважають неприйнятними.

Працівники культури вимагали прямого діалогу з міністром культури, але виходити до пікетувальників спочатку ніхто не поспішав.

Михайло Железняк, який віддав Національній опері 21 рік, ображений тим, що у законі не прописано, як саме проводити конкурсну процедуру для митців. Є також ряд претензій і до самого змісту контракту. На думку профспілкової організації, він однобокий і обмежує права рядових працівників.

Порушення прав людини помітили і праврозахисники. Кажуть, що через розмитість положень, закон сприяє корупційним схемам і зловживанню службовим становищем. Свої докази вже подали до Конституційного суду і чекають порушення провадження.

Читайте також: Автовласники на іноземних номерах провели попереджувальну акцію

Пікетувальники кажуть, що вже майже змирились із новим законом, але погодитись із пропонованим контрактом не можуть. Для цього спільно з юристами розробили збалансовані документи.

У Міністерстві культури проблем із законодавством не вбачають та акцентують на тому, що невдоволені – у меншості. До того ж, 23 лютого – крайній термін підписання контрактів, якщо хтось це проігнорує, то автоматично залишиться без роботи.

Після кількох годин пікетування, працівників культури все ж запросили на діалог. Домовились, що кілька пунктів стандартного договору все ж буде змінено і всі підпишуть документ. Але зупинятись на цьому митці не збираються та покладають надії на рішення Конституційного суду.