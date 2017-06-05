Працівники магазину оголилися заради реклами: фото 18+

Співробітники магазинів косметичного бренду Lush в США вийшли на роботу голими для реклами товарів без упаковки.

Відповідні фото з’явилися в Instagram бренду Lush.

"35 відсотків наших продуктів абсолютно голі, так само як деякі наші співробітники сьогодні", – йдеться у пості.

35% of our products are completely naked just like some of our employees today! Brave lushies across North America (voluntarily) stripped down to shed light on the detrimental impact of over-packaging. #nakedwithlush Допис, поширений Lush Cosmetics North America (@lushcosmetics) Тра 31, 2017 о 3:00 PDT

Packaging is Rubbish ? Got naked for #lush 10 years ago and happy to do it again!! #nakedwithlush #gonaked Допис, поширений Jeff Brown (@helloimshelleyduvall) Тра 31, 2017 о 1:25 PDT

У Lush Cosmetics запевнили, що всі учасники акції оголилися добровільно.

Як пише портал Refinery29, таким чином компанія намагалася привернути увагу покупців, як шкодять упаковки екології.

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