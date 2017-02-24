Працівники масово тікають з радіо "Вести"

Співробітники радіостанції "Вести" почали масово звільнятись після того, як у радіо забрали ліцензію на мовлення.

Про це пише видання "РБК-Україна".

"Починати ще одну війну всередині війни це недоцільно. Ми не будемо воювати зі своєю країною. Особисто я припиняю співпрацю з радіо "Вести", так само робить дуже багато моїх колег, ви очевидно чули, що звільняється генеральний продюсер Віталій Докаленко, шеф-редактор інформаційної служби Ольга Куришко, програмний директор Ірина Сінченко", – сказав ведучий програм "Тема дня" і "Постфактум" Дмитро Тузов.

За словами Сінченко, радіостанцію залишає близько 80% співробітників.

Нагадаємо, 24 лютого Національна рада з питань телебачення й радіомовлення не продовжила ліцензію "Радио Вести" на мовлення.