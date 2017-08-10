Працівники музею у Львові досі дотримуються старовинної традиції

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Щоб перекрити дах на старих хатах в Львівському музеї "Шевчкенківський Гай", музейники щороку беруть ціпки та молотять жито. Цій традиції не зраджують уже понад два десятки років.
Ще з осені домовляються з фермером, у якого купуватимуть жито, а згодом щоліта на тиждень виїжджають збирати снопи, ретельно вибираючи міцні стебла висотою більше півтора метра. Зібране жито молотять вручну, ціпами, потім вичісують.
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Треба дуже добре вибивати для того, бо гризуни – миші, щурі – можуть заводитися. Щоб гарно було вимолочено, щоб на стрісі не проростало зерно,
– наголосив будівельник-реставратор музею Мирослав Цвик.
Музейники зізнаються – щоб перекрити одну велику хату, таких снопів потрібно біля 10 тисяч, однак завдяки такій праці нова стриха слугуватиме до 30 років.
Цьогоріч перекрили стріху стодоли, привезеної із села Пилипець. Солома ж, яку зібрали цього літа, піде на стару хату з села Орявчик, що на Львівщині. На території музею є більше півсотні садиб, тому роботи музейникам вистачить ще на багато років.
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