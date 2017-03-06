Працівники НАБУ покинули залу суду під вигуки "Молодці"

Після опівночі, вже 6 березня, працівники НАБУ вийшли з будівлі Солом'янського райсуду. Натовп мітингувальників проводжав їх вигуками "Молодці" та аплодисментами.

Про це повідомив кореспондент 24 Каналу в прямому ефірі.

Також до громадськості вийшов адвокат Романа Насірова Олександр Лисак.

Насіров завтра планує брати участь у судовому засіданні, аби поставити крапку у цій справі. Сторона захисту буде наполягати, щоб було відмовлено прокуратурі Антикорупційного бюро в задоволенні клопотання,

– повідомив Лисак.

Адвокат додав, якщо керівництво НАБУ не приїде до зали суду в найближчий час, то Романа Насірова знову відвезуть в лікарню.

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Нагадаємо, 5 березня суддя Солом'янського райсуду Києва Олександр Бобровник оголосив перерву. 6 березня буде визначена дата продовження суду щодо обрання запобіжного заходу Насірову.



Біля Солом'янського районного суду Києва зібралось чимало активістів, аби заблокувати будівлю і не дати підозрюваному голові ДФС Роману Насірову покинути залу суду.