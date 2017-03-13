Правильне планування сімейного бюджету: корисні поради

Чи не кожна родина іноді стикається з фінансовими труднощами. І часто вони виникають через неправильне планування сімейного бюджету. Якщо грамотно розпоряджатися коштами, таких труднощів можна уникнути. Як перестати жити від зарплати до зарплати і почати відкладати гроші – дивіться у сюжеті.

Управління домашніми фінансами – справа нелегка. Адже потрібно врахувати потреби усіх членів сім'ї – чоловіка, дружини і дітей. Тому можуть виникати розбіжності. Втім, плануючи сімейний бюджет, сім'я підвищує фінансову дисципліну і краще контролює свої кошти. А це дозволяє використовувати гроші набагато ефективніше. Наприклад, ви зможете швидше розрахуватися із боргами, якщо такі є. А також заощаджувати. В результаті – фінансовий стан сім'ї може значно поліпшитися.

Як планувати сімейний бюджет

Найкраще, якщо в процесі планування братимуть участь всі члени сім’ї. Якщо ж розпорядником сімейного бюджету виступатиме тільки одна людина, інші повинні йому беззастережно довіряти.

Починати планування сімейного бюджету варто з аналізу доходів і витрат попередніх періодів. Приблизно за останні 3-4 місяці. Це потрібно для того, щоб отримати повну картину нинішнього фінансового стану сім’ї. Тому упродовж 3-4 місяців ретельно записуйте усі свої доходи і витрати. А потім проаналізуєте ці цифри і візьміться за оптимізацію. Планувати сімейний бюджет найліпше раз на місяць. Це зручно, адже доходи переважно всі також отримують раз на місяць.

Спочатку необхідно запланувати доходи з усіх джерел сімейного бюджету. Сюди входять – зарплата, соціальна допомога, гроші з додаткового заробітку, виплати за депозитами та інші надходження.

Потім заплануйте витрати. Останні слід відразу ж розділити на чотири категорії: витрати на сім’ю, витрати на дітей, особисті витрати чоловіка і особисті витрати дружини. А потім вже окремо планувати кожну з категорій, оптимізуючи витрати по важливості і терміновості.

В першу чергу необхідно виділяти кошти на погашення боргів і кредитів, якщо такі є. Потім — на заощадження. І тільки після цього — на поточні потреби сім’ї. Сюди входять такі статті, як комунальні платежі, продукти харчування, транспорт, медикаменти. Також варто створити статтю "непередбачених витрат", якщо раптом хтось захворіє чи зламається потрібна річ. І не забуваємо про кошти на задоволення і розваги.

Після того, як сімейний бюджет запланований, треба неухильно дотримуватися складеного плану і регулярно записувати та підраховувати щоденні доходи і витрати. Це можна робити, наприклад, у блокноті. Туди записуються всі статті витрат і туди ж складаються чеки за покупки. Але цей спосіб не дуже зручний. Адже, щоб знайти якийсь запис, іноді доводиться перелопатити кілька сторінок.

Трохи зручніше вести сімейний бюджет в програмі Excel. Тут можна автоматизувати розрахунок. Є також спеціалізовані програми для ведення сімейного бюджету. Вони бувають платними і безкоштовними. Існують навіть цілі онлайн-сервіси та інсталяційні програми.

Варість платних становить близько 10-20 доларів США. Найбільш поширені програми для ведення сімейного бюджету – це "Домашня бухгалтерія", "ДомФін", "Сімейний бюджет", "Домашня економіка", "AceMoney", "Family 10".

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Який би спосіб ведення бюджету ви не обрали, наприкінці місяця завжди потрібно аналізувати, наскільки точно виконаний запланований бюджет. Якщо доходи виявилися більшими за заплановані, а витрати — меншими, то бюджет можна рахувати перевиконаним. Якщо ж навпаки — недовиконаним. В цьому випадку необхідно проаналізувати, що стало причиною недовиконання плану доходів і витрат та врахувати ці помилки при плануванні сімейного бюджету на наступний період.

Після проведення аналізу заплануйте сімейний бюджет на наступний період із урахуванням усіх попередніх помилок. Але навіть тоді, коли ваш фінансовий стан почне покращуватися, ні в якому разі не припиняйте почату справу. Добрих результатів можна досягти тільки в тому випадку, коли триває постійне планування сімейного бюджету.

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