  • укр
  • рус
19:58
18 січ 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП
Для можливості перегляду онлайну потрібно встановити Adobe Flash
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля: Путін пишається повіями.
Вєсті Кремля
22:43, 17 січня
Вєсті.UA. Сироватка правди для нардепів. За що моляться кримчани
Вєсті.UA
22:02, 17 січня
Корупція в
ЦРУ
21:51, 17 січня
Випуск новин за 18:00: Бюджет Пенсійного фонду. Парубія викликали на допит
Випуск новин
18:57, сьогодні
Подробиці націоналізації
Лівий берег з Сонею Кошкіною
13:01, 22 грудня 2016
Телеканал новин 24 Новини Україна
НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП

"Правий сектор": Російська влада виправдовується за дії в Криму

18:52, сьогодні 1809 Читать новость на русском
У
У "Правому секторі" заяви Лаврова розцінили як намагання виправдатись / 24 Канал

Діюча російська влада і Сергій Лавров як її рупор говорять і роблять будь-що, аби виправдати анексію Криму, тому що розуміють невідворотність міжнародного трибуналу. Так вважають у "Правому секторі", що його Лавров назвав провокаторами подій в Криму.

Про це у коментарі сайту "24" сказав спікер "ПС" Артем Скоропадський.

Це просто спроба Лаврова виправдатися за свої окупаційні дії. Вся нинішня влада Росії прекрасно розуміє, що історія в 21 столітті рухається швидко, і все дуже швидко змінюється, тому скоро їм доведеться постати перед Гаазьким чи подібним йому трибуналом. От вони й видумують будь-що, аби виправдати те, що неможливо,
– пояснив спікер правосекторівців.

Скоропадський наголосив – у заявах "ПС" часів початку окупації Криму йшлося якраз про те, що активісти організації в Крим не їдуть, щоб не розхитувати ситуацію.

"Ми знали, як ставляться до "Правого сектору" кримчани, і сподівались, що держава сама зможе справитися з ситуацією, що виникла в Криму, і зможе вигнати потенційних окупантів. Жоден активіст "Правого сектору" в той короткий проміжок між падінням влади Януковича і окупацією Криму ні в Сімферополь, ні в Севастополь, ні в Феодосію, нікуди не їздив. І ми на цьому неодноразово наголошували", – сказав він.

Тодішній керівник "Правого сектору" Дмитро Ярош назвав заяви про причетність організації до анексії Криму "маразмом". Екс-активіст "ПС" Ігор Мосійчук також спростував заяви російського міністра.

Нагадаємо, на прес-конференції 17 січня російський міністр закордонних справ Сергій Лавров заявив, що до анексії Криму Росією призвели нібито заяви екс-лідера "Правого сектору" Дмитра Яроша про "вигнання росіян з Криму".

Теги: Україна Політика Анексія Криму Правий сектор Сергій Лавров Україна-Росія
Джерело: 24 канал
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Публікації
Компроміси з ворогом на його умовах – шлях до капітуляції
сьогодні, 17:00 Компроміси з ворогом на його умовах – шлях до капітуляції
Віталій Бала 979
Трамполітика: санкції і ядерне роззброєння ніяк не пов'язані
сьогодні, 15:01 Трамполітика: санкції і ядерне роззброєння ніяк не пов'язані
Богдан Яременко 234
Правда чи ні? Що ти знаєш про
сьогодні, 13:40 Правда чи ні? Що ти знаєш про "Щедрик"
319
З мармеладом, малиною або екзотична – найцікавіші рецепти куті
сьогодні, 10:41 З мармеладом, малиною або екзотична – найцікавіші рецепти куті
Ірина Полицька 1 1224
Как мы превращаемся в Россию
17 січня, 23:25 Как мы превращаемся в Россию
Віталій Ковач 2 8396
Скандальний виступ студії "Квартал 95" у Латвії розгнівав користувачів мережі
 11 вересня 2016 , 19:08 342
Водія Range Rover на російських номерах поклали лицем в асфальт за непокору поліції
 2 вересня 2016 , 12:40 425
Нетверезий водій бетоновоза влаштував серйозну ДТП у Києві
10 січня , 07:23 17
Смертельне зіткнення авто на Полтавщині: загинув молодий чоловік
 4 січня , 11:31
Курс валют на 19 січня: долар і євро синхронно дешевшають
 19 січня , 08:34
Кузьмі було б 48: життя, музика й ідеї, які сповідував музикант
 17 серпня 2016 , 14:15
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук