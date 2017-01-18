"Правий сектор": Російська влада виправдовується за дії в Криму

Діюча російська влада і Сергій Лавров як її рупор говорять і роблять будь-що, аби виправдати анексію Криму, тому що розуміють невідворотність міжнародного трибуналу. Так вважають у "Правому секторі", що його Лавров назвав провокаторами подій в Криму.

Про це у коментарі сайту "24" сказав спікер "ПС" Артем Скоропадський.

Це просто спроба Лаврова виправдатися за свої окупаційні дії. Вся нинішня влада Росії прекрасно розуміє, що історія в 21 столітті рухається швидко, і все дуже швидко змінюється, тому скоро їм доведеться постати перед Гаазьким чи подібним йому трибуналом. От вони й видумують будь-що, аби виправдати те, що неможливо,

– пояснив спікер правосекторівців.

Скоропадський наголосив – у заявах "ПС" часів початку окупації Криму йшлося якраз про те, що активісти організації в Крим не їдуть, щоб не розхитувати ситуацію.

"Ми знали, як ставляться до "Правого сектору" кримчани, і сподівались, що держава сама зможе справитися з ситуацією, що виникла в Криму, і зможе вигнати потенційних окупантів. Жоден активіст "Правого сектору" в той короткий проміжок між падінням влади Януковича і окупацією Криму ні в Сімферополь, ні в Севастополь, ні в Феодосію, нікуди не їздив. І ми на цьому неодноразово наголошували", – сказав він.

Тодішній керівник "Правого сектору" Дмитро Ярош назвав заяви про причетність організації до анексії Криму "маразмом". Екс-активіст "ПС" Ігор Мосійчук також спростував заяви російського міністра.



Нагадаємо, на прес-конференції 17 січня російський міністр закордонних справ Сергій Лавров заявив, що до анексії Криму Росією призвели нібито заяви екс-лідера "Правого сектору" Дмитра Яроша про "вигнання росіян з Криму".