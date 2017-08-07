Правоохоронні органи готові відкрити кримінальні провадження проти кількох українських сайтів, які розміщували завідомо неправдиві статті, що порочать ділову репутацію, а також вимагали гроші за зняття публікацій від основного акціонера БТА-Банку, казахського бізнесмена і мецената Кенес Ракішева.

Згідно з інформацією авторів статті "За наклеп на Кенес Ракішева деяким власникам українських сайтів загрожує в'язниця", найближчим часом правоохоронні органи можуть щільно зайнятися цілим списком інтернет-ресурсів, повідомляє Рodrobnosti.ua.

За інформацією інтернет-ресурсу "Известия в Україні", сайти отримували гроші за поширення завідомо неправдивих відомостей про акціонера БТА-Банку. Замовником брудної піар-кампанії, на думку авторів статті, є "побіжний олігарх Мухтар Аблязов, який вкрав у БТА-Банку близько 6 мільярдів доларів."

Завдяки зусиллям нової команди БТА-Банку на чолі з Кенес Ракішева, фінустанові вдалося повернути активи на суму понад 1 мільярд доларів. Тому шахраї, що вкрали мільярди, вирішили використовувати проти бізнесмена всі законні і незаконні методи боротьби.

Крім того, видання зазначає, що "для очорнення Кенес Ракішева шахраї використовували свій фірмовий стиль: заплатили чималі гроші хакерам, які зламали електронну пошту і сфальсифікували зміст листів".

"А фейкову переписку використовували для створення статей, які повинні були розкрутити сексуальний скандал навколо імені бізнесмена. При цьому окремі сайти не тільки отримували гроші від Аблязова, а й намагалися самостійно шантажувати головного персонажа публікацій", – йдеться в статті.