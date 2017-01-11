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Правоохоронці не розслідують джерел отримання чиновниками надприбутків, – Рабинович

17:17, сьогодні 89 Читать новость на русском
Вадим Рабинович
Вадим Рабинович / gogetnews.info

Е-декларації українських чиновників не протистоять корупції, а лише закріплюють за хабарниками накрадене.

Про це днями заявив народний депутат України, голова підкомітету Верховної Ради з прав людини і лідер політичної партії "За життя" Вадим Рабинович.

"Замість регламентованого законом е-декларування фактично відбулася легалізація надприбутків урядовців, депутатів, суддів, прокурорів, які, ні дня не працюючи в бізнесі, задекларували мільйони готівки і тисячі об'єктів елітної нерухомості і дорогого транспорту. При цьому правоохоронні органи нічого не збираються робити, щоб реально розслідувати джерела отримання чиновниками надприбутків. Про декларації всі скоро забудуть, або навіть вже забули. І що це, як не легалізація накраденого?", – підкреслив Вадим Рабинович.

На думку парламентарія, розпочатий в Україні процес електронного декларування не дає результатів в боротьбі з корупцією, бо фактично не приваблює чиновників до відповідальності. "Влада просто констатувала, що у нас в країні відбувся бандитський капіталізм. Всі знову закрили очі і не бачать, як у якогось дрібного прокурора або голови райадміністрації по 18 квартир і по 20 автомобілів, та ще й пару сотень гектарів землі з будинками. Якщо скласти суму з їх зарплат за 100 років, то і такого не купиш. І що ж це тоді? Відповім: це банда, яка зробила з злодіїв і корупціонерів "чесних" за принципом: свій свого не видасть", – переконаний лідер партії "За життя".

Нагадаємо, восени 2016 року в Україні завершився перший етап електронного декларування. Е-декларації повинні були подати всі чиновники. За внесення недостовірних відомостей або несвоєчасне подання е-декларацій передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність. У той же час до цих пір до кінця не визначений механізм перевірки цих документів. З січня 2017 року в Україні розпочався новий етап подачі електронних декларацій.

Теги: Політика Верховна Рада е-декларування
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